Стали известны подробности о работе украинского криптопредпринимателя Ганича

Mash: найденный без признаков жизни бизнесмен Ганич сотрудничал с ГУР Украины
true
true
true
close
Кадр из видео

Один из крупнейших криптопредпринимателей Украины Константин Ганич, обнаруженный в своем автомобиле без признаков жизни, сотрудничал с Главным управлением разведки (ГУР) министерства обороны страны. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как выяснили журналисты, бизнесмен управлял около $65 млн, из которых $10 млн были получены им от ГУР. В материале подчеркивается, что Ганич часто жертвовал крупные суммы Вооруженным силам Украины.

«В недавнем интервью он рассказал, что один из его проектов закрылся из-за недобросовестного партнера. Тогда он потерял около $1,3 млн, но позже якобы смог вернуть эти деньги своим инвесторам», — отмечается в материале.

Но, по данным канала, на этом проблемы криптопредпринимателя не закончились. Неизвестные начали присылать мужчине сообщения с угрозами, в том числе обещая сжечь его машину.

11 октября бизнесмена без признаков жизни нашли в его Lamborghini Urus, находившемся в районе Оболонь в Киеве. В салоне также обнаружили зарегистрированное на Ганича оружие.

Telegram-канал Mash писал, что накануне 32-летний криптопредприниматель жаловался на финансовые проблемы и депрессию. Более того, он отправил близким прощальное сообщение.

Ранее в Львове расправились с бывшим спикером Верховной рады Украины Андреем Парубием.

