В Турции рестораны обязали публиковать цены в цифровом формате

В Турции вступили в силу новые правила, обязывающие рестораны, кафе и кондитерские публиковать цены в электронном формате. Об этом сообщило издание Star.

По данным корреспондента, инициатором изменений выступило министерство торговли страны. Согласно документу, все заведения общественного питания, попадающие под установленные критерии, теперь должны передавать свои прайс-листы в цифровом виде. Это позволит клиентам получать актуальную информацию о стоимости блюд и напитков через электронные сервисы.

Нововведение также затронуло книжные магазины — владельцам торговых точек предписано использовать электронные ценники, включая QR-коды. В министерстве торговли пояснили, что такие меры сделают процесс ознакомления с ценами для покупателей быстрее, удобнее и точнее.

Контроль за соблюдением новых требований в сфере общепита и книжной торговли будет усилен.

До этого в Турции вновь заговорили про отмену шведского стола, так как пропадает много хороших продуктов. На одного турка уже приходится 102 кг утилизированной еды. Одно из предложений — обслуживать гостей по меню и разрешить им делиться блюдами друг с другом.

