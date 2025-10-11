Глава Волгоградской области рассказал о последствиях массированной атаки БПЛА

Мирный житель пострадал в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, заявление которого опубликовано в Telegram-канале местной администрации.

Он рассказал, что Волгоградская область подверглась массированной атаке дронов. При этом часть обломков сбитых беспилотников упала на улице 50 лет Октября в Волгограде, повредив три многоквартирных дома. Кроме того, в расположенных здесь зданиях детского сада и школы были частично выбиты стекла.

«Врачи оказывают медицинскую помощь мужчине пенсионного возраста, получившему ранения осколками оконного стекла — угрозы для жизни нет», — подчеркнул Бочаров.

Губернатор добавил, что в настоящее время на местах падения фрагментов БПЛА находятся сотрудники профильных служб. В том числе им было поручено организовать пункт временного размещения для граждан, чьи квартиры получили повреждения из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Утром 11 октября министерство обороны РФ заявило, что в течение ночи над регионами страны перехватили 42 украинских дрона. Больше всего беспилотников — 19 — уничтожили в Волгоградской области. В Ростовской области ликвидировали 15 целей, в Ульяновской области — три, в Республике Башкортостан и Воронежской области — по два, в Саратовской области — один.

Ранее в Ростовской области жильцов нескольких домов эвакуировали из-за неразорвавшихся БПЛА.