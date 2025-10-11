На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о непогашенном долге Паши Техника

РИА: долг Паши Техника в 20 тысяч рублей до сих пор не погашен
techniquepashaa84/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Задолженность в 20 тысяч рублей все еще числится за рэпером Пашей Техником (настоящее имя Павел Ивлев) из-за песен «12 шагов до рая» и «На магните», в которых суд нашел признаки пропаганды наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Отмечается, что исполнительное производство, возбужденное 28 марта на Техника, не прекращено, с него до сих пор взыскивается указанная сумма, а в качестве предмета исполнения производства указан «штраф как вид наказания по делам об АП».

Паши Техника не стало в Таиланде в начале апреля 2025 года, ему было 40 лет. Прощание с музыкантом прошло в центре Москвы и собрало тысячи поклонников, устроивших беспорядки.

В июне стало известно, что в России появится фонд помощи гражданам, зависимым от наркотиков, который будет носить имя рэпера Паши Техника. Как рассказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, одним из соучредителей организации станет мать Паши Техника Надежда Ивлева, а бывшая супруга музыканта войдет в попечительский совет.

Ранее бывшая жена Паши Техника назвала виновных в произошедшем с рэпером.

