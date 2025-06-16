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Бывшая жена Паши Техника назвала виновных в его смерти

Ева Карицкая: Паша Техник умер из‑за действий нелегальных прокапщиков
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ЕГЭ Flex/YouTube

Рэпер Паша Техник умер из-за неправильно подобранных «черными прокапщиками» препаратов. Об этом заявила его бывшая жена, блогерша Ева Карицкая (Карина Мельничук — настоящее имя) на пресс-конференции, посвященной открытию фонда помощи наркозависимым «Второй шанс», говорится в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Карицкая рассказала, что в последние дни жизни Технику вместо врачей скорой помощи вызывали прокапщиков, которые нелегально работают в медучреждениях Таиланда. По ее мнению, они могли неадекватно оценить состояние музыканта, что впоследствии привело к его смерти.

«Три дня его прокапывали непонятными, скажем так, веществами, они приезжали без определенного оборудования, которое может реально дать понять, что с человеком происходит», — поделилась деталями экс-супруга рэпера.

Чтобы не допустить таких ситуаций с другими людьми в будущем, Карицкая вместе с матерью Техника решили войти в попечительский совет фонда «Второй шанс». По словам вдовы музыканта, наркозависимость — это глобальная болезнь. Она выразила надежду, что вместе с фондом сможет помочь людям, которые страдают от этой зависимости и у которых нет возможности оплатить лечение.

Паша Техник скончался 5 апреля в возрасте 40 лет. В конце марта его госпитализировали в Таиланде с тяжелым отравлением. Неделю врачи боролись за его жизнь, но так и не смогли вытащить музыканта с того света.

Согласно информации из опубликованного заключения о смерти, Паша Техник умер из-за септического шока. Медики заявили, что к летальному исходу привели острая дыхательная недостаточность и ряд других заболеваний.

Ранее фанаты Паши Техника осквернили стену Цоя на Арбате.

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