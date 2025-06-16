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В России создадут фонд имени Паши Техника для помощи наркозависимым

Мать Паши Техника станет соучредителем фонда помощи наркозависимым
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ЕГЭ Flex/YouTube

В России появится фонд помощи гражданам, зависимым от наркотиков, который будет носить имя рэпера Паши Техника. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, которого цитирует РИА Новости.

«Мы сейчас ждем документы из Минюста. Как только они у нас будут, мы найдем площадку для самого фонда [«Второй шанс»]. Это не кабинет, это будут места, где постоянно будут идти лекции, где мы будем рассказывать о нашей деятельности», — объяснил Даванков.

По его словам, одним из соучредителей организации станет мать Паши Техника Надежда Ивлева, а бывшая супруга музыканта Ева Карицкая войдет в попечительский совет. Кроме того, руководителями фонда станут глава проекта «Выжившие» Максим Урядов и основатель клиники «Свобода» Антон Соколов.

Паши Техника не стало 5 апреля 2025 года в возрасте 40 лет. В конце марта его госпитализировали в Таиланде с тяжелым отравлением. Неделю врачи боролись за его жизнь, но так и не смогли спасти мужчину. Медики заявляли, что к летальному исходу привели острая дыхательная недостаточность и ряд других заболеваний.

Ранее сообщалось, что против бывшей жены Паши Техника завели уголовное дело о клевете.

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