Ощущаемое землетрясение произошло на Камчатке

Ощущаемое землетрясение зафиксировано на Камчатке, жители края почувствовали толчки силой до четырех баллов. Об этом ТАСС сообщили в камчатском филиале Геофизической службы РАН.

«Магнитуда сейсмособытия — 5,8. По инструментальным данным, в отдельных районах подземные толчки ощущались силой до четырех баллов», — говорится в сообщении.

1 октября неподалеку от города Тиакур в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1. В местном сейсмологическом и метеорологическом агентстве BMKG сообщили, что эпицентр стихийного бедствия находился в море. Его очаг залегал на глубине 163 км.

30 июля Камчатка в результате сильнейшего за последние 73 года землетрясения магнитудой 8,7 сдвинулась на два метра на юго-восток. Это смещение сопоставимо с тем, которое наблюдалось в японском регионе Тохоку после толчков в 2011 году. При этом Петропавловский куст станций и сам Петропавловск-Камчатский сдвинулись не так сильно. Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил «Газете.Ru», что эти смещения все еще ничтожны и их невозможно отобразить на картах.

Ранее на Филиппинах землетрясение разрушило храм.