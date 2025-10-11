Аэропорт Нижнекамска приостановил работу

В аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Несколько часов назад аналогичные меры были введены в аэропортах Казани, Самары, Ульяновска и Саратова.

План «Ковер» может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее самолет президента Литвы полчаса кружил над Вильнюсом из-за дрона.