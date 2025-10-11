На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Румынии полиция конфисковала банкноты, оказавшиеся реквизитом для фильма

Digi24: румынская полиция конфисковала оказавшиеся реквизитом банкноты евро
true
true
true
close
Depositphotos

В Румынии полиция конфисковала фальшивые банкноты евро, оказавшиеся реквизитом для фильма, сообщает телеканал Digi24 со ссылкой на представителя румынской полиции Октавиана Дана.

Отмечается, что в порту Констанца стражи порядка конфисковали почти 1 млрд евро, однако деньги в последствии оказались фальшивыми. На купюрах при ближайшем рассмотрении видно надпись «Prop Copy» — «копия для реквизита». На банкнотах номиналом в €100 также есть надпись «Только для киносъемок — копия».

По словам Дана, фальшивые банкноты могут ввести в заблуждение, ведь они «могут ввести в заблуждение, так как оформлены так же, как настоящие». Он уточнил, что полиция проводит расследование по данному факту.

15 сентября ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу сообщало, что 63-летний местный житель печатал деньги на домашнем принтере и ходил с ними в магазин.

Инцидент произошел в сетевом магазине на Богатырском проспекте. Пожилой мужчина попытался расплатиться на кассе двумя фальшивыми банкнотами номиналом по 5 тысяч рублей, напечатанными на струйном принтере. Сотрудники магазина обратились в полицию.

Ранее в Дагестане суд вынес приговор пятерым фальшивомонетчикам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами