В Румынии полиция конфисковала банкноты, оказавшиеся реквизитом для фильма

В Румынии полиция конфисковала фальшивые банкноты евро, оказавшиеся реквизитом для фильма, сообщает телеканал Digi24 со ссылкой на представителя румынской полиции Октавиана Дана.

Отмечается, что в порту Констанца стражи порядка конфисковали почти 1 млрд евро, однако деньги в последствии оказались фальшивыми. На купюрах при ближайшем рассмотрении видно надпись «Prop Copy» — «копия для реквизита». На банкнотах номиналом в €100 также есть надпись «Только для киносъемок — копия».

По словам Дана, фальшивые банкноты могут ввести в заблуждение, ведь они «могут ввести в заблуждение, так как оформлены так же, как настоящие». Он уточнил, что полиция проводит расследование по данному факту.

15 сентября ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу сообщало, что 63-летний местный житель печатал деньги на домашнем принтере и ходил с ними в магазин.

Инцидент произошел в сетевом магазине на Богатырском проспекте. Пожилой мужчина попытался расплатиться на кассе двумя фальшивыми банкнотами номиналом по 5 тысяч рублей, напечатанными на струйном принтере. Сотрудники магазина обратились в полицию.

Ранее в Дагестане суд вынес приговор пятерым фальшивомонетчикам.