Пожилой петербуржец печатал деньги на домашнем принтере и ходил с ними в магазин

В Петербурге мужчина ходил в магазин с деньгами, напечатанными на принтере

В Петербурге 63-летний местный житель печатал деньги на домашнем принтере и ходил с ними в магазин. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в сетевом магазине на Богатырском проспекте. Пожилой мужчина попытался расплатиться на кассе двумя фальшивыми банкнотами номиналом по 5 тысяч рублей, напечатанными на струйном принтере. Сотрудники магазина обратились в полицию.

В ходе обыска в квартире подозреваемого были изъяты еще семь поддельных купюр аналогичного номинала, а также листы с незаконченными изображениями денежных билетов. Мужчина не стал отрицать свою причастность к преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ. Злоумышленника отпустили под подписку о невыезде. Устанавливаются все факты сбыта поддельных денег.

Ранее в Дагестане суд вынес приговор пятерым фальшивомонетчикам.