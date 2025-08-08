На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Посыпались искры»: на видео попало, как молния ударила в автомобиль с людьми

В Китае на видео попал мощный удар молнии в авто с людьми
В Китае в городе Бэйхай молния ударила в автомобиль. Об этом сообщает издание Dimsum Daily.

«Старший инженер Ли Вэйпин объяснил, что находиться в автомобиле во время грозы безопасно благодаря металлическому корпусу, который создает эффект замкнутого пространства — аналог клетки Фарадея», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как молния ударяет в крышу проезжающего автомобиля, после чего транспорт останавливается. На записи также заметно, как в момент удара посыпались искры.

По информации издания, в результате произошедшего никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в Барнауле автомобиль с человеком зажевало под автобус. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль попадает под задние колеса проезжающего автобуса. От удара начинает идти дым.

Ранее ДТП парализовало движение в Москве.

