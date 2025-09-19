На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог рассказала, как быстро избавиться от страха грозы

Психолог Бенетт: наушники помогут справиться со страхом грозы
Maxim Shemetov/Reuters

Люди смогут избавиться от страха во время грозы, если уберут основные раздражители. Об этом Pravda.Ru рассказала психолог Ирина Бенетт.

По ее словам, испуг в этом случае может быть связан с визуальными и звуковыми раздражителями.

«Можно просто минимизировать то, что нас пугает. Например, какие-то наушники надеть и послушать какую-то музыку. Закрыть шторами. Чтобы просто этого не было видно и слышно. Это самое простое, эффективное и быстрое, что можно сделать», — пояснила Бенетт.

Если гроза застигла на улице, стоит укрыться в помещении или спрятаться за невысоким деревом, где молния поразит с наименьшей вероятностью. Для глубокой проработки страха потребуется много времени и усилий, предупредила специалист.

Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин до этого говорил, что во время грозы не стоит подходить к окнам и открывать их, потому что в них с ветром могут залетать слабо закрепленные конструкции, куски черепицы и ветки деревьев. По его словам, лучше всего в это время находиться в здании. В многоэтажных домах отключать электроприборы от питания не требуется, потому что они обычно оборудованы молниезащитой. При этом на даче рекомендуется выключить рубильник на время грозы.

Ранее психолог объяснил, как побороть страх успеха.

