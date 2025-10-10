Два жителя Волгоградской области погибли при взрыве боеприпаса в частном доме

Два человека погибли при взрыве боеприпаса в частном доме Волгоградской области

Взрыв боеприпаса произошел в частном доме в Ленинском районе Волгоградской области. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По их данным, два человека погибли, еще один пострадал.

Других подробностей происшествия пока нет.

По информации РЕН ТВ, пострадали четыре человека, среди них трое детей. Они доставлены в больницу, их жизням ничто не угрожает.

5 октября в городе Красный Луч в Луганской народной республике обрушились два этажа жилого дома из-за взрыва газа в одной из квартир. Всего их в подъезде было две. Во время хлопка никто не пострадал. Известно, что ударной волной выбило стекла в соседних домах. Спасатели провели разбор завалов, к работе на участке привлекались 25 человек и пять единиц техники.

Ранее взрыв произошел в придорожном кафе в Дагестане.