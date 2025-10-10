В Красном Луче ЛНР дали газ в поврежденный дом

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Красном Луче ЛНР восстановили подачу газа в поврежденный многоквартирный дом
Кадр из видео/Telegram-канал «Сергей Соловьев»

В городе Красный Луч (ЛНР) восстановлено газоснабжение в многоквартирном доме, где ранее из-за инцидента с бытовым газом произошло обрушение двух этажей. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Соловьев в своем Telegram-канале.

«Ведутся работы по устранению последствий происшествия. Все городские и привлеченные службы работают в усиленном режиме. На сегодняшний день восстановлено функционирование семи газовых стояков. Газ подается в 28 квартир. Для обеспечения водоснабжения установлена емкость с водой», — говорится в посте.

Утром 5 октября в результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Красном Луче обрушились два этажа. Пострадала женщина 63 лет. Следственным управлением Следственного комитета по ЛНР возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее в Приморье у административных зданий произошли взрывы.

