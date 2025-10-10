На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России признали проблему с заменой двигателей на SSJ-100

«Ростех»: проблема с заменой двигателей на SSJ-100 связана с большими расходами
true
true
true
close
Илья Наймушин/РИА Новости

Установить на самолет SSJ-100 двигатели отечественного производства ПД-8 вместо франко-российских SaM146 возможно, но возникает вопрос экономической целесообразности такого решения. Об этом сообщили в «Ростехе», передает ТАСС.

«Стоит помнить, что установка отечественных двигателей требует доработки бортов. Поэтому необходимо решить вопросы экономической целесообразности ремоторизации действующего авиапарка и готовности авиакомпаний финансово участвовать в этом процессе», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что специалисты Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) обладают всеми необходимыми компетенциями и опытом для ремоторизации SSJ-100. Представители Ростеха рассказали, что такие «обновленные» лайнеры уже проходят тестирование.

26 августа стало известно, что у 14 авиалайнеров Sukhoi Superjet 100 обнаружены потенциальные дефекты конструкции в области крепления фюзеляжа. Об этом Росавиации сообщил производитель самолетов, ПАО «Яковлев». В ответ агентство выпустило директиву, обязывающую авиакомпании провести внеплановую инспекцию 14 самолетов, выпущенных в 2016 году.

Ранее Superjet впервые провел длительный полет на российских двигателях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами