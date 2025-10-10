В России признали проблему с заменой двигателей на SSJ-100

«Ростех»: проблема с заменой двигателей на SSJ-100 связана с большими расходами

Установить на самолет SSJ-100 двигатели отечественного производства ПД-8 вместо франко-российских SaM146 возможно, но возникает вопрос экономической целесообразности такого решения. Об этом сообщили в «Ростехе», передает ТАСС.

«Стоит помнить, что установка отечественных двигателей требует доработки бортов. Поэтому необходимо решить вопросы экономической целесообразности ремоторизации действующего авиапарка и готовности авиакомпаний финансово участвовать в этом процессе», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что специалисты Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) обладают всеми необходимыми компетенциями и опытом для ремоторизации SSJ-100. Представители Ростеха рассказали, что такие «обновленные» лайнеры уже проходят тестирование.

26 августа стало известно, что у 14 авиалайнеров Sukhoi Superjet 100 обнаружены потенциальные дефекты конструкции в области крепления фюзеляжа. Об этом Росавиации сообщил производитель самолетов, ПАО «Яковлев». В ответ агентство выпустило директиву, обязывающую авиакомпании провести внеплановую инспекцию 14 самолетов, выпущенных в 2016 году.

Ранее Superjet впервые провел длительный полет на российских двигателях.