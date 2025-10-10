На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Магнитная буря может начаться на Земле 12 октября

На Земле 12 октября может начаться магнитная буря из-за дыры на Солнце
close
Depositphotos

По прогнозам ученых, корональная дыра на Солнце окажет влияние на Землю уже 12 октября, что может спровоцировать магнитные бури. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Очередная стоящая упоминания корональная дыра наблюдается в настоящее время на Солнце и, по-видимому, начнет влиять на Землю несколько раньше прежнего прогноза, уже со второй половины дня в воскресенье. <…> На настоящий момент стоит прогноз на слабые [магнитные] бури», — говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что влияние быстрого солнечного ветра продлится около двух дней, предположительно до 14 октября.

В начале октября одна из самых продолжительных магнитных бурь текущего солнечного цикла завершилась. Она длилась примерно четверо суток, сказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

Ранее ученые объяснили причину высокого уровня активности Солнца.

