Брат семь лет насиловал младшую сестру и получил срок

В Азербайджане мужчину осудили за многолетнее насилие над сестрой
Shutterstock

Мужчина из Азербайджана попал под суд после многолетнего надругательства над сестрой. Об этом сообщает Oxu.az.

Молодой человек начал приставать к родственнице, когда той было семь лет, в 2015 году. В первый раз он пообещал девочке, что разрешить ей играть в компьютерные игры, после чего стал домогаться. Уже в следующий раз юноша впервые изнасиловал сестру.

В 2020 году молодой человек женился, но не прекратил совершать преступления. Это продолжалось до 2022 года, когда в доме дедушки за надругательством над родственницей его застала старшая сестра. Вместе со школьницей она обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, после чего фигуранта отправили под арест.

Молодого человека приговорили к восьми годам и трем месяцам лишения свободы.

До этого в Индии брат вместе с друзьями изнасиловал сестру. После ярмарки он отвез ребенка в места, где компания несколько раз надругалась над ней. Затем ее заперли в помещении на другой локации и подвергали насилию в течение нескольких дней. Всего действия сексуального характера совершали семь человек.

Ранее водитель школьного автобуса заманивал к себе юношей и насиловал.

