Девушка поехала на ярмарку и подверглась изнасилованию со стороны брата и шести его друзей

В Индии брат с шестью друзьями около недели насиловал сестру
18-летняя жительница Индии около недели подвергалась насилию со стороны двоюродного брата и его друзей. Об этом сообщает The Times of India.

По данным издания, родственник отвез ее на ярмарку, после мероприятия молодой человек вместе с друзьями отправились в место недалеко от ярмарки и надругались над девушкой.

После этого они отвезли в еще одно место, где также подвергли насилию, затем поехали на другую локацию, где пострадавшую заперли и несколько дней совершали в ее отношении действия сексуального характера.

Спустя около недели, брат подвез ее до дома. Девушка обратилась в полицию, по факту произошедшего возбудили уголовное дело в отношении четырех известных и трех неизвестных лиц.

Пострадавшую направили на медицинское освидетельствование, полицейские тем временем начали расследование.

До этого в Казахстане мужчина дважды изнасиловал своего родственника инвалида. Сначала он ворвался в дом пострадавшего, и, после кражи денег, надругался над двоюродным братом. Спустя более недели тетя с сыном пришла в гости к семье преступника. Подговорив братьев, мужчина снова изнасиловал родственника, но уже вместе с ними.

Все фигуранты получили по девять лет лишения свободы.

Ранее на Кубани мужчина залез в дом женщины и надругался над ней.

