Водитель школьного автобуса заманивал к себе юношей и насиловал

В США водитель школьного автобуса насиловал и совращал подростков
true
true
true
close
Depositphotos

Водителя школьного автобуса из США обвиняют в надругательстве над подростками. Об этом сообщает Vibe.

По данным издания, 48-летний мужчина по имени Литвейн Даррелл Тейт заманивал подростков к себе домой, некоторым из них позволял жить у себя. По словам одного из пострадавших, водитель предлагал ему деньги за соитие.

Всего от действий мужчины пострадали четыре молодых человека в возрасте 14-15 лет, ни одно преступление не происходило на территории школы или во время дежурства. Полицейские не исключают, что американец развращал и других детей, но они не хотят рассказывать о пережитом.

Всего Тейта обвинили в двух изнасилованиях и шести случаях домогательства в отношении несовершеннолетних. Родственники мужчины не верят в то, что он совершал эти действия.

После того, как о преступлениях стало известно, водителя уволили. Он содержится под залогом в размере одного миллиона долларов.

Ранее школьник изнасиловал пятилетнего мальчика у себя дома и попал под суд.

