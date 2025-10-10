На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд арестовал четвертого лимоновца за акцию против политики ЦБ

Московский суд дал 20 суток лимоновцу Шакирову за акцию у здания ЦБ
Depositphotos

Суд арестовал на 20 суток лимоновца Григория Шакирова за акцию протеста против политики ЦБ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мещанский суд Москвы.

«Постановлением суда Шакиров Григорий Рустамович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения массового мероприятия), и назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 20 суток», — заявили в суде.

Как отмечается, 10 октября московский суд по этому же делу отправил под арест лимоновца Виктора Кельна. Ему также признали в вину неповиновение законному требованию сотрудников Росгвардии.

9 октября столичный суд на 15 суток арестовал еще двоих участников акции. Георгий Галкин и Ксения Носорова были признаны виновными в неповиновении требованию сотрудников правоохранительных органов.

8 октября полицейские задержали четверых членов незарегистрированной партии «Другая Россия Э.В. Лимонова». Нацболы разбросали «купюры» с надписью «бумажки ничего не стоят» и скандировали: «Растущая инфляция уничтожает нацию».

Ранее прокуратура отменила дело против полицейских, допросивших лимоновца-участника СВО.

