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Прокуратура отменила дело против полицейских, допросивших участника СВО

«Фонтанка»: прокуратура отменила дело против полицейских, допросивших нацбола

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Shutterstock/Alexey Smyshlyaev

Прокуратура Санкт-Петербурга отменила постановление об открытии уголовного дела на полицейских, которые, как предполагается, могли избить участника специальной военной операции (СВО) на Украине Леонида Лепешкина в ходе допроса. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, возбуждение дела о превышении должностных полномочий отменили в тот же день, когда Следственный комитет РФ сообщил о его открытии, то есть — 16 апреля.

В тот день глава СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным заняться ситуацией с Лепешкиным. Следком должен был проверить информацию о том, что «в Санкт-Петербурге сотрудники полиции, в том числе азербайджанской национальности, избили участника СВО».

Как сообщал Telegram-канал соратников Лепешкина по незарегистрированной партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова», в ночь на 15 апреля сотрудники полиции пришли в квартиру к нацболу. Утверждается, что Лепешкина допросили в жесткой форме, избив его, выкрутив ему руки, а также угрожая пытками и оружием. Отпустили мужчину якобы только после того, как он рассказал, что участвовал в СВО. При этом у него изъяли технику.

По версии соратников Лепешкина, полицейских интересовали имена приятелей мужчины, которые участвовали в акции против нелегальной миграции, прошедшей 11 апреля возле управления МВД на Кирочной улице.

Ранее в МВД заявили, что будут защищать репутацию сотрудников на фоне слухов об избиении.

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