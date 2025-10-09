Суд арестовал двух лимоновцев за акцию против политики ЦБ

Московский суд арестовал на 15 суток двух лимоновцев за акцию против политики ЦБ

Столичный суд арестовал на 15 суток двоих участников несанкционированной акции против политики ЦБ. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Согласно постановлению Мещанского районного суда Москвы, Георгий Галкин и Ксения Носорова признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.

Как отмечается, Галкин и Носорова были задержаны у здания Банка России за неповиновение законному требованию сотрудников Нацгвардии. По информации RTVI, накануне, 8 октября, сотрудники правоохранительных органов задержали четверых членов незарегистрированной партии «Другая Россия Э.В.Лимонова», которые вышли на акцию против политики ЦБ. Активисты разбросали «купюры» с надписью «бумажки ничего не стоят» и скандировали: «Растущая инфляция уничтожает нацию». Один из них также приковал себя наручниками к забору.

