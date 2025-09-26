На Украине убили президента местной федерации самбо

Федерация Самбо Кривого Рога/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Кривом Роге на Украине в результате стрельбы погиб, предположительно, президент местной федерации самбо Евгений Понырко. Об этом сообщил украинский 24-й телеканал со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

«В Покровском районе Кривого Рога произошло убийство. Жертвой мог стать президент местной федерации самбо Евгений Понырко. Ранения получил еще один человек», — указано в публикации, которая размещена на сайте телеканала.

Свидетели заявили, что слышали семь выстрелов. Раненый мужчина госпитализирован, подробностей о его состоянии нет.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, эксперты и другие профильные службы. Личность стрелка пока не установлена, в городе введен оперативный план «Сирена». Днепропетровская областная прокуратура сообщила о начале уголовного производства по статье «умышленное убийство».

