На Украине убили президента местной федерации самбо

В Кривом Роге убили президента федерации самбо Евгения Понырко
Федерация Самбо Кривого Рога/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Кривом Роге на Украине в результате стрельбы погиб, предположительно, президент местной федерации самбо Евгений Понырко. Об этом сообщил украинский 24-й телеканал со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

«В Покровском районе Кривого Рога произошло убийство. Жертвой мог стать президент местной федерации самбо Евгений Понырко. Ранения получил еще один человек», — указано в публикации, которая размещена на сайте телеканала.

Свидетели заявили, что слышали семь выстрелов. Раненый мужчина госпитализирован, подробностей о его состоянии нет.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, эксперты и другие профильные службы. Личность стрелка пока не установлена, в городе введен оперативный план «Сирена». Днепропетровская областная прокуратура сообщила о начале уголовного производства по статье «умышленное убийство».

