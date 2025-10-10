На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина запретил амурчанину копать червей на участке и получил удар ножом в грудь

В Амурской области мужчину будут судить за нападение на знакомого из-за червей
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Амурской области перед судом предстанет подозреваемый в нападении на знакомого. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в селе Белогорье. По версии следствия, пострадавший запретил 74-летнему мужчине копать на своем участке червей. Это и тот факт, что пострадавший не уступил ему место в автобусе, разозлило фигуранта.

Он вынул из сумки складной нож и ударил знакомого в грудь один раз. Пострадавший получил серьезные травмы, спасти пострадавшего не удалось.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

В случае, если вину фигуранта докажут, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

В Комсомольске-на-Амуре женщина напала на супруга из-за того, что тот мешал ей готовить. Как рассказала сама россиянка, пьяный муж стал толкать ее и пытался выхватить нож, во время конфликта она ударила пострадавшего в живот. Мужчину спасли, в отношении его жены возбудили уголовное дело.

Ранее пьяный мужчина с ножом ворвался в подмосковную больницу.

