Пьяный мужчина с ножом ворвался в подмосковную больницу

В Подмосковье мужчина с ножом ворвался в больницу

В Подмосковье пьяный и вооруженный ножом мужчина ворвался в больницу. Об этом со ссылкой на источники сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в медицинском учреждении города Лобни. Мужчина, находившийся, по предварительным данным, в нетрезвом состоянии и имеющий некое заболевание, проник в здание больницы с ножом в руках.

Нападавший был оперативно обезврежен. Пострадавших в результате инцидента нет. Мужчину доставили в специализированное медицинское учреждение.

До этого в центре Москвы пьяный мужчина ворвался в детский сад и устроил дебош. Он решил зайти, чтобы договориться с сотрудниками и устроить туда своего сына.

Ранее в Чите задержали мужчину, ворвавшегося с ножом в детский сад.