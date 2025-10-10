На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пьяный мужчина с ножом ворвался в подмосковную больницу

В Подмосковье мужчина с ножом ворвался в больницу
true
true
true
close
Shutterstock

В Подмосковье пьяный и вооруженный ножом мужчина ворвался в больницу. Об этом со ссылкой на источники сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в медицинском учреждении города Лобни. Мужчина, находившийся, по предварительным данным, в нетрезвом состоянии и имеющий некое заболевание, проник в здание больницы с ножом в руках.

Нападавший был оперативно обезврежен. Пострадавших в результате инцидента нет. Мужчину доставили в специализированное медицинское учреждение.

До этого в центре Москвы пьяный мужчина ворвался в детский сад и устроил дебош. Он решил зайти, чтобы договориться с сотрудниками и устроить туда своего сына.

Ранее в Чите задержали мужчину, ворвавшегося с ножом в детский сад.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами