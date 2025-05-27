В Москве в квартире с 18 кошками и 13 собаками уровень аммиака значительно превышен

Жильцы многоквартирного дома на севере Москвы обратились в правоохранительные органы с жалобой на соседа, который содержит в квартире несколько десятков животных и создал антисанитарные условия. В столичной прокуратуре провели проверку: она подтвердила переданную в ведомство информацию. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа Москвы.

Заявление поступило от жильцов одного из домов на Ангарской улице. Они указали, что сосед приютил у себя дома множество собак и кошек. Проверка показала, что в указанной квартире живут 13 собак и 18 кошек. Согласно исследованию отобранных специалистами проб воздуха на лестничной площадке и в самой квартире, содержание аммиака в воздухе выше предельно допустимой концентрации.

«По результатам проверки Тимирязевский межрайонный прокурор обратился в суд с иском о запрете содержания домашних животных в квартире и обязании собственника жилого помещения привести его в надлежащее санитарное состояние», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее жители дома на Нагатинской набережной в Москве попросили защитить их от «кошачьей квартиры» с антисанитарными условиями.