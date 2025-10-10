Более 90 активистов флотилии «Сумуд» доставлены в Стамбул

Более 90 активистов флотилии «Сумуд» из 21 страны, которые были задержаны ранее в Израиле, доставлены спецбортом авиакомпании Turkish Airlines в Турцию из Иордании. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

В общей сложности в Турцию прилетели 94 активиста, 18 из которых — граждане Турции, а 76 — иностранцы. Турция до этого вывезла порядка 120 своих граждан, задержанных Израилем за участие в миссии флотилии, и представителей других стран.

Вечером 1 октября военные судна Израиля окружили флотилию «Сумуд», потребовали изменить курс и не приближаться к зоне боевых действий. Экипажи судов и активисты, среди которых была участница экологического движения из Швеции Грета Тунберг, начали готовиться к возможному захвату судов, после чего видеосвязь с ними оборвалась. Телеканал Al Jazeera сообщал, что израильское правительство обвинило флотилию в попытке провокации.

2 октября стало известно, что Израиль перехватил порядка 40 судов флотилии «Сумуд». При этом одно судно было протаранено, другие атакованы водометами. Активисты, в том числе Тунберг, были задержаны. После инцидента МИД Израиля заявил, что пассажирам флотилии ничего не угрожает, их депортируют обратно в Европу.

Ранее Грета Тунберг заявила о пытках в израильской тюрьме.