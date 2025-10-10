На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России стартовал проект о роли культуры и ее влиянии на человеческие отношения

«Связной» презентовал документальный проект-путешествие по России
Документальный проект-путешествие «Связной»

Сеть «Связной» при поддержке Института развития интернета (ИРИ) представила документальный проект-путешествие «Связной». В его рамках журналист Карина Басок вместе с известными деятелями культуры отправилась в путешествие на поезде, чтобы ответить на вопрос о том, как культура помогает людям стать эмоционально ближе друг к другу.

Сообщается, что каждый выпуск проекта снимается в городе или поселке, связанном с жизнью и творчеством главного героя. По словам авторов, финальная точка маршрута имеет не только личное значение для участника, но и несет образовательную и культурную ценность для зрителей.

«Проект «Связной» — это не просто путешествие с известными людьми. Это цикл историй о «маленьких» людях, которые изменили мир вокруг себя. Мне хочется верить, что эти истории смогут научить нас быть добрее и внимательнее друг к другу», — отметила Басок.

В ходе пилотного выпуска журналист и актер театра и кино Андрей Мерзликин посетили в Углич, где живет настоятель храма Архангела Михаила отец Рафаил, в миру — художник-нонконформист Сергей Симаков. В фильме рассказывается о многолетней дружбе отца Рафаила и режиссера Алексея Балабанова, а также об их влиянии друг на друга и на современную культуру. В проекте также принял участие девятилетний сын актера Макар Мерзликин.

«Культура — это не только искусство, но и наши отношения, память и ценности. Поездка в Углич напомнила мне о простых вещах, которые делают жизнь настоящей», — отметил Мерзликин.

Премьера пилотной серии состоялась в социальных сетях метапроекта «Телега Online». С 11 октября фильм будет доступен в онлайн-кинотеатре Okko.

