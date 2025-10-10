Снег выпал в горах Сочи, в соцсетях публикуют кадры

Очевидцы сняли на видео снег, выпавший в горах в Сочи

Снег выпал в горах в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Сочи №1».

На кадрах видна заснеженная горная местность. Судя по видео, снегопад сопровождается метелью.

Накануне в Новосибирске парализовало движение из-за внезапного снега. Как писал Telegram-канал АСТ-54 Black, ДТП случались каждые 30 минут. Массово бились не только легковые автомобили, но и грузовики с троллейбусами. Из-за гололеда на проезжей части фуры застревали, что привело к огромной пробке на Ордынском шоссе.

В октябре пообещали снег и москвичам. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что появление снега связано с пониженем температуры, которое будет происходить со следующей недели.

Глава Гидрометцентра отметил, что выпадение снега в октябре — явление нередкое. При этом, по его словам, снежный покров продержится недолго, и устойчивого слоя снега пока не ожидается.

Ранее москвичей предупредили о густом тумане.