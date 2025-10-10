На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Снег выпал в горах Сочи, в соцсетях публикуют кадры

Очевидцы сняли на видео снег, выпавший в горах в Сочи
true
true
true

Снег выпал в горах в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Сочи №1».

На кадрах видна заснеженная горная местность. Судя по видео, снегопад сопровождается метелью.

Накануне в Новосибирске парализовало движение из-за внезапного снега. Как писал Telegram-канал АСТ-54 Black, ДТП случались каждые 30 минут. Массово бились не только легковые автомобили, но и грузовики с троллейбусами. Из-за гололеда на проезжей части фуры застревали, что привело к огромной пробке на Ордынском шоссе.

В октябре пообещали снег и москвичам. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что появление снега связано с пониженем температуры, которое будет происходить со следующей недели.

Глава Гидрометцентра отметил, что выпадение снега в октябре — явление нередкое. При этом, по его словам, снежный покров продержится недолго, и устойчивого слоя снега пока не ожидается.

Ранее москвичей предупредили о густом тумане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами