Видео: в Новосибирске парализовало движение из-за внезапного снега

В Новосибирске снег парализовал движение на дорогах и попал на видео
В Новосибирске дороги замело снегом, что привело к многочисленным ДТП. Об этом пишет Telegram-канал АСТ-54 Black.

«ДТП сегодня в Новосибирске никого не удивишь — они случаются буквально каждые 30 минут. Массово бьются не только легковые автомобили, но и грузовики с троллейбусами, как на Волочаевской. Из-за гололеда на проезжей части фуры застревают и не могут тронуться с места, это уже привело к огромной пробке на Ордынском шоссе», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что дороги в Новосибирске покрыты толстым слоем снега.

До этого водителям объяснили, как безопасно ездить в условиях тумана. В целях безопасности стоит отказаться от использования дальнего света и резких маневров, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Он посоветовал проверить машину на предмет исправности всех световых приборов, включать ближний свет и дополнительно использовать противотуманные фары, которые улучшат видимость. Кроме того, в непогоду стоит держать увеличенную дистанцию и снижать скорость.

Ранее в Петербурге десятки машин попали в аварии из-за непогоды.

