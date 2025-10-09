На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Гидрометцентре спрогнозировали снег в Москве в октябре

Синоптик Вильфанд: снег в Москве может выпасть уже в октябре
close
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил агентству ТАСС, что снег в Москве может выпасть уже в октябре.

По словам метеоролога, появление снега связано с пониженем температуры, которое будет происходить со следующей недели.

«Правда, условий для выпадения осадков существенных не будет, но в принципе это не исключено», — отметил Вильфанд.

Глава Гидрометцентра отметил, что выпадение снега в октябре — явление нередкое. При этом, по его словам, снежный покров продержится недолго, и устойчивого слоя снега пока не ожидается.

До этого Вильфанд сообщил, что около 60% территории России уже покрыто снегом, и такая ситуация сохранится до конца недели.

Синоптик Юрий Варакин также заявлял, что в Москве после 13 октября возможен мокрый снег по ночам из-за заморозков. По его прогнозу, температура понизится на 2-3 градуса.

Ранее москвичей предупредили о густом тумане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами