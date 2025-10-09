В Гидрометцентре спрогнозировали снег в Москве в октябре

Синоптик Вильфанд: снег в Москве может выпасть уже в октябре

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил агентству ТАСС, что снег в Москве может выпасть уже в октябре.

По словам метеоролога, появление снега связано с пониженем температуры, которое будет происходить со следующей недели.

«Правда, условий для выпадения осадков существенных не будет, но в принципе это не исключено», — отметил Вильфанд.

Глава Гидрометцентра отметил, что выпадение снега в октябре — явление нередкое. При этом, по его словам, снежный покров продержится недолго, и устойчивого слоя снега пока не ожидается.

До этого Вильфанд сообщил, что около 60% территории России уже покрыто снегом, и такая ситуация сохранится до конца недели.

Синоптик Юрий Варакин также заявлял, что в Москве после 13 октября возможен мокрый снег по ночам из-за заморозков. По его прогнозу, температура понизится на 2-3 градуса.

Ранее москвичей предупредили о густом тумане.