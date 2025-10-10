В России предложили создать зоополицию

В России необходимо создать отдельную структуру по контролю за сферой животных – зоополицию. Ее сотрудники будут как реагировать на опасные для людей ситуации с безнадзорными собаками, так и на отношение владельцев к своим питомцам, объяснил зоозащитник, волонтер Илья Варенцов в эфире Общественной Службы Новостей.

«Зоополиция нужна и в случае безнадзорных животных, и в случае каких-то правонарушений относительно применения к животным – неправильное содержание, насильственные действия, живодерство», --― пояснил активист.

По его мнению, такая структура необходима для решения проблем как с точки зрения людей, так и с точки зрения животных. Комментируя идею депутатов Госдумы создать в стране экстренную службу для борьбы с агрессивными собаками, он подчеркнул, что в соответствующем законопроекте есть лишь предложения о решении вопроса с отловом и усыплением бездомных животных, но ничего не говорится о возможности решить проблему комплексно с помощью зоополиции.

Напомним, с инициативой создать экстренную службу для борьбы с агрессивными собаками выступила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. До этого она также призывала организовать систему оперативного реагирования россиян на сообщения о нападениях бездомных собак, объясняя это тем, что сегодня у жителей нет возможности сообщить о таких инцидентах и добиться того, чтобы меры принимались незамедлительно. Обычно дела возбуждаются уже по факту совершившегося нападения, а после звонков в полицию специалисты по отлову выезжают на место слишком поздно, считает депутат.

Ранее в Госдуме предложили ограничить количество домашних питомцев в квартире.