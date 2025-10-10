На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России предложили создать зоополицию

Зоозащитник Варенцов: в России нужно создать зоополицию – это решит массу проблем
true
true
true
close
Shutterstock/Kosobu

В России необходимо создать отдельную структуру по контролю за сферой животных – зоополицию. Ее сотрудники будут как реагировать на опасные для людей ситуации с безнадзорными собаками, так и на отношение владельцев к своим питомцам, объяснил зоозащитник, волонтер Илья Варенцов в эфире Общественной Службы Новостей.

«Зоополиция нужна и в случае безнадзорных животных, и в случае каких-то правонарушений относительно применения к животным – неправильное содержание, насильственные действия, живодерство», --― пояснил активист.

По его мнению, такая структура необходима для решения проблем как с точки зрения людей, так и с точки зрения животных. Комментируя идею депутатов Госдумы создать в стране экстренную службу для борьбы с агрессивными собаками, он подчеркнул, что в соответствующем законопроекте есть лишь предложения о решении вопроса с отловом и усыплением бездомных животных, но ничего не говорится о возможности решить проблему комплексно с помощью зоополиции.

Напомним, с инициативой создать экстренную службу для борьбы с агрессивными собаками выступила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. До этого она также призывала организовать систему оперативного реагирования россиян на сообщения о нападениях бездомных собак, объясняя это тем, что сегодня у жителей нет возможности сообщить о таких инцидентах и добиться того, чтобы меры принимались незамедлительно. Обычно дела возбуждаются уже по факту совершившегося нападения, а после звонков в полицию специалисты по отлову выезжают на место слишком поздно, считает депутат.

Ранее в Госдуме предложили ограничить количество домашних питомцев в квартире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами