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Останина объяснила смысл создания службы реагирования на нападения собак

Депутат Останина: люди жалуются на отсутствие службы реагирования на угрозу собак
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Depositphotos

В России необходимо создать систему оперативного реагирования россиян на сообщения о нападениях бездомных собак, так как сегодня у жителей нет возможности сообщить об этом и добиться того, чтобы меры принимались незамедлительно. Обычно дела возбуждаются уже по факту совершившегося нападения, а после звонков в полицию о сообщениях стай бездомных собак специалисты по отлову выезжают на место слишком поздно, заявила депутат Нина Останина.

Так депутат в беседе с 360.ru объяснила необходимость создания соответствующей системы, которая будет действовать на основе уже существующей экстренной службы «112».

Напомним, сообщалось, что депутаты рассмотрят законопроект, позволяющий гражданам сообщать в службу 112 об инцидентах с бездомными животными. По словам Останиной, парламентарии уже начали подписывать документ, чтобы закрепить на федеральном уровне в функционале «112» реагирование на сообщения об опасных бездомных животных. Типовые предложения и дорожную карту реализации проекта разработает Минприроды.

Работать служба будет также, как полиция и Росгвардия, в том числе сотрудники службы будут владеть оружием, чтобы применять его в крайних ситуациях, когда речь идет о прямой угрозе жизни – это будет инструмент, который позволит справиться с агрессивным животным, заявила Останина.

«У нас, по сути дела, нет службы быстрого реагирования, и об этом говорят сами люди, которые, увидев скопление собак, обращаются к администрации, в полицию. Но пока там направят службу отлова — собаки перемещаются», — констатировала она.

Иногда доходит до возбуждения уголовных или административных дел, но только после уже случившегося нападения. А возможности позвонить куда-то и сообщить, что прямо сейчас угрозу представляет целая стая собак в каком-то определенном районе, у россиян пока нет – это нужно исправить, заключила парламентарий.

Ранее в Госдуме выступили против выплат за нападения собак.

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