Бизнесмен Минц обвинен в хищении 34 млрд рублей из банка «Открытие»

РИА Новости: Минца будут судить за хищение 34 млрд рублей у банка «Открытие»

Основателя O1 Group Бориса Минца будут заочно судить за хищение активов банка «Открытие» на сумму более 34 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по заочному уголовному делу, по которому проходят экс-совладелец банка «Открытие» Борис Минц, его сыновья Александр и Дмитрий, а также бывший председатель правления банка Евгений Данкевич.

В материалах уголовного дела отмечается, что обвиняемые, «действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстной заинтересованности, с использованием служебного положения Данкевича», совершили хищение денежных средств банка «Открытие» и присвоили себе сумму 34 млрд рублей.

В ближайшее время дело будет передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

13 февраля 2020 года Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца группы «Открытие» бизнесмена Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей.

