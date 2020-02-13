Суд в Москве заочно арестовал бизнесмена Бориса Минца

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца группы «Открытие» бизнесмена Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление судьи Ирины Вырышевой.

Предпринимателю избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Решение вступит силу с момента вступления Минца на территорию РФ либо с момента его задержания в России.

Кроме того, ранее суд заочно арестовал двух его сыновей. Все они обвиняются в особо крупной растрате и объявлены в межгосударственный розыск.

По данным следствия, летом 2017 года Минцы и бывший председатель правления банка «Открытие» Евгений Данкевич заключили заведомо невыгодное для банка соглашение, купив по чрезмерно высокой цене биржевые облигации подконтрольного Минцам ООО «О1 Груп Финанс».

Следствие считает, что в интересах Минца были растрачены 34 млрд рублей.

Известно, что весной 2018 года Борис Минц вместе с тремя сыновьями перебрались жить в Лондон.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Так спокойнее»: Минц уехал жить в Лондон

— «Ведомости»: Борис Минц вместе с семьей уехал в Лондон

— Борис Минц выкупил пенсионный фонд «Уралсиба»