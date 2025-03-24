Что такое лудомания: причины игровой зависимости, признаки и способы от нее избавиться

Лудоманию называют болезнью современного общества. Ее по праву считают одной из самых сложных и опасных зависимостей. Попав во власть азартных игр, человек часто теряет все: имущество, друзей и семью. Каковы причины игровой зависимости, по каким признакам распознать лудомана и как вылечить человека — в материале «Газеты.Ru».

Что такое лудомания

Лудомания — одна из форм нехимической, поведенческой зависимости, которая связана с азартными играми. Ее также называют игроманией, гемблинг-зависимостью. Во время участия в азартных играх (лотерея, рулетка, покер, игровые автоматы, различные ставки и другие игры на деньги) человек вновь и вновь рискует всем ради призрачного выигрыша, не в силах остановиться.

Долгое время лудомания считалась признаком слабой воли, лени и низких моральных качеств человека. В настоящее время выделены точные физиологические механизмы зависимости от азартных игр, доказан болезненный характер изменений поведения и теперь лудомания отнесена к заболеваниям . Это вид зависимости, для которого характерно расстройство мышления, рассказала «Газете.Ru» практический психолог, волонтер фонда помощи подросткам в трудной жизненной ситуации Любовь Полякова.

Лудомания — серьезное психическое и поведенческое расстройство, при котором человек теряет контроль над своими действиями. Он продолжает играть, не замечая негативных последствий. Мифический выигрыш становится важнее всего. Зависимость разрушает жизнь человека: теряются социальные контакты и связь с реальностью, постепенно отдаляются друзья, разрушается семья, возникают проблемы на работе, ведь мысли заняты только игрой и мечтами о выигрыше. Человек навешивает на себя неподъемные долги, чтобы сделать ставки. На фоне огромных долгов и всех остальных проблем начинают появляться мысли о суициде: зависимость подталкивает к этому. Любовь Полякова практический психолог

Как отмечает психолог, заболеванию подвержены люди всех возрастов, даже дети. При этом у мужчин зависимость возникает в два раза чаще, чем у женщин. Однако у женщин она формируется намного быстрее: примерно в течении одного года, тогда как у мужчин — в среднем от 4 до 5 лет.

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Причины возникновения лудомании

Лудомания развивается под влиянием различных факторов. Среди самых распространенных Любовь Полякова называет:

Биологические — наследственная склонность к зависимости. Наличие психических расстройств в семье. Особенности работы мозга, при которых человек становится зависимым от всплесков дофамина (гормона удовольствия и мотивации) , возникающих при риске и победе.



, возникающих при риске и победе. Психологические — низкая самооценка, склонность к импульсивному поведению, стресс, депрессия, тревожность, отсутствие надежной привязанности, проблемы во взаимоотношениях, повышенная потребность в острых ощущениях.



Социальные и экономические — влияние окружения, желание быстрого обогащения, доступность азартных игр в интернете.

Лудоманию не случайно называют болезнью современного общества. Именно благодаря стремительному развитию компьютерных технологий, в частности возможности делать ставки и играть онлайн — в таких сервисах как «Фонбет», «Лига ставок», Winline, BetBoom, «Бетсити» — этот недуг проявился сегодня особенно ярко.

«Сегодня, чтобы сыграть в игру, не нужно куда-то идти. Достаточно включить компьютер и погрузиться в виртуальную реальность. Мозг не различает разницы между компьютерной игрой и реальностью. Человеку кажется, что он развивается, занят значимой деятельностью, но на самом деле развития не происходит. Виртуальная реальность заменяет реальную жизнь. Человеку сложнее осознать себя зависимым, а значит, за лечением обращаются на последних стадиях. Именно поэтому лудомания требует длительного интенсивного лечения, как, впрочем, и любая зависимость», — подчеркнула Любовь Полякова.

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Интернет упростил доступ и к азартным играм. Онлайн покер-клубы, ставки на спорт, виртуальные лотереи — все это доступно любому человеку из любой точки мира. Искушение получить легкие деньги велико и противостоять ему очень сложно.

Симптомы лудомании

Как рассказала психолог, лудоманию можно распознать по следующим признакам :

Навязчивые мысли об игре . Человек постоянно думает о ставках, стратегиях, мечтает о крупном выигрыше.



. Человек постоянно думает о ставках, стратегиях, мечтает о крупном выигрыше. Потеря контроля . Неспособность остановиться, даже когда игры приводят к потерям.



. Неспособность остановиться, даже когда игры приводят к потерям. Рост ставок . Необходимость играть на все более крупные суммы для получения тех же эмоций.



. Необходимость играть на все более крупные суммы для получения тех же эмоций. Игры в ущерб реальной жизни . Проблемы на работе, в семье, снижение социальной активности, неухоженный внешний вид, трата денег только на игру.



. Проблемы на работе, в семье, снижение социальной активности, неухоженный внешний вид, трата денег только на игру. Игровые долги . Кредиты, займы, продажа имущества для продолжения игры.



. Кредиты, займы, продажа имущества для продолжения игры. Эмоциональная нестабильность. Бессонница, тревога, раздражительность, депрессия при невозможности играть, суицидальные мысли.

«Человек, подверженный лудомании, может не замечать своей зависимости и считать, что он сейчас просто развлекается и сможет остановиться в любой момент», — отметила Любовь Полякова.

Отличие лудомании от желания развлечься

Чтобы распознать лудоманию, важно уметь отличать игровую зависимость от простого развлечения, подчеркнула психолог. Так, если человек изредка играет, чтобы весело провести время, но не особо при этом рассчитывает на выигрыш, не залезает в долги, не проигрывает много и может сказать себе «стоп», не ввязывается в неприятности и контролирует свое поведение — это развлечение. При зависимости контроля нет, человек не может ничего поделать со своей тягой к азартным играм.

«Зависимость формируется постепенно: сначала возникает интерес к азартным играм, затем приходит увлечение, все больше времени и своей жизни уделяется играм, потом сама зависимость от игр, потеря контроля», — рассказала Любовь Полякова.

Виды лудомании:

эпизодическая, когда симптомы ослабевают и между приступами проходит несколько месяцев,



постоянная (персистирующая), когда симптомы проявляются постоянно и это может длиться годами.

Последствия игровой зависимости

Игровая зависимость разрушает жизнь человека и приводит к:

финансовым проблемам, вплоть до долгов и банкротства;



разрушению семьи и дружеских отношений;



потере работы, снижению профессиональной репутации;



проблемам с психическим и физическим здоровьем — стресс, депрессия, суицидальные мысли.

Если вы наблюдаете у себя или своих близких признаки лудомании, необходимо обратиться к врачу, не дожидаясь тяжелых необратимых последствий. Лудомания — заболевание, и лечат ее профильные специалисты: психиатр, психотерапевт. Психотерапия – основной метод лечения. Любовь Полякова практический психолог

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Как бороться с лудоманией

Признание проблемы — осознание зависимости — первый шаг к ее преодолению. Любовь Полякова советует взять на вооружение следующие методы:

Ограничение доступа . Блокировка сайтов с азартными играми.



. Блокировка сайтов с азартными играми. Финансовый контроль . Передача управления деньгами доверенному лицу, установка лимитов на траты.



. Передача управления деньгами доверенному лицу, установка лимитов на траты. Обращение к специалисту . Психолог или психотерапевт поможет разобраться в причинах зависимости и найти способы ее преодоления.



. Психолог или психотерапевт поможет разобраться в причинах зависимости и найти способы ее преодоления. Поддержка близких . Участие семьи и друзей в процессе восстановления.



. Участие семьи и друзей в процессе восстановления. Альтернативные увлечения . Спорт, хобби, новые интересы помогут переключить внимание с игры.



. Спорт, хобби, новые интересы помогут переключить внимание с игры. Группы поддержки. Участие в сообществах анонимных игроков помогает справляться с зависимостью через опыт других людей.

«Лудомания — серьезная проблема, которая может разрушить жизнь, но с ней можно справиться. Главное — вовремя заметить симптомы и принять меры. Если вы или ваш близкий столкнулись с игровой зависимостью, не откладывайте обращение за помощью. Важно помнить: настоящая победа — это не выигрыш в игре, а победа над зависимостью!» — резюмировала психолог.

Примеры лудомании в истории

Среди знаменитых российских писателей было немало лудоманов: