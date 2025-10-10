На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог объяснила, почему некоторых людей пугает расслабление

Психолог Морозова: методы релаксации иногда не помогают справиться с тревогой
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Современные методы релаксации иногда не помогают справиться с тревогой, а, напротив, заставляют человека фиксироваться на своих страхах и ощущать еще большее напряжение. Об этом kp.ru рассказала психолог Евгения Морозова.

По ее словам, такое состояние стали называть «стресслаксия» или «напряжение от расслабления».

«Я сталкивалась в своей практике с таким явлением, когда при попытке расслабиться человек испытывает еще больший стресс. Однако если есть высокий уровень напряжения, то обычные практики становятся не эффективны», — отметила Морозова.

Она отметила, что в этом случае люди пытаются расслабиться, но в этот момент мысли о тревоге усиливаются, из-за чего организм получает дополнительный стресс. Чтобы справиться с этим, психолог посоветовала вовремя обратиться к специалистам.

Клинический психолог Ольга Морозова до этого говорила, что людям с онкозаболеваниями, как правило, нужно параллельно с лечением получать помощь психолога, так как если вовремя не выйти из стрессового состояния, то болезнь будет прогрессировать. Более того, в некоторых случаях сильный стресс может стать триггером для развития рака, предупредила она.

Ранее был назван неожиданный гормон, защищающий мужчин от стресса и депрессии.

