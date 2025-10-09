Назван неожиданный гормон, защищающий мужчин от стресса и депрессии

Гормон эстроген, традиционно считающийся «женским», играет ключевую роль в защите мужского мозга от стресса и депрессивных состояний. К такому выводу пришла международная группа нейробиологов. Работа опубликована в журнале Molecular Psychiatry.

Ученые из группы под руководством Полимнии Георгиу выяснили, что в мужском мозге часть тестостерона преобразуется ферментом ароматазой в активную форму эстрогена — 17β-эстрадиол. Именно он, как показали эксперименты, предотвращает развитие «депрессивноподобного» поведения у мышей, подвергшихся стрессу.

Чтобы изучить этот процесс, исследователи создали модель, состоящую из двух «ударов»: снижения уровня половых гормонов и воздействия легкого социального стресса. После удаления семенников, которые вырабатывают тестостерон, самцы мышей стали более уязвимыми к стрессу — они избегали сородичей и теряли интерес к приятным стимулам, например, к запаху самок.

Когда таким животным вводили 17β-эстрадиол, симптомы исчезали — мыши сохраняли социальную активность и интерес к удовольствиям. Это подтвердило, что именно эстроген, а не тестостерон, обеспечивает устойчивость к стрессу.

Ключевую роль, как выяснилось, играет белок эстрогеновый рецептор бета (ERβ). У самцов с выключенным этим рецептором развивались все признаки депрессии, тогда как у самцов без рецептора альфа — нет. Удивительно, что у самок все было наоборот: отсутствие ERβ повышало устойчивость к стрессу, что говорит о различиях в работе гормональных систем у мужчин и женщин.

Чтобы окончательно отделить эффект эстрогена от действия тестостерона, ученые использовали препарат летрозол, блокирующий превращение тестостерона в эстроген. После его введения даже здоровые самцы становились уязвимыми к стрессу и демонстрировали депрессивное поведение. Это убедительно доказало, что именно эстроген, а не тестостерон, отвечает за защиту от стресса.

Поскольку прямое лечение эстрогеном у мужчин вызывает серьезные побочные эффекты, исследователи испытали новый препарат DHED — неактивное соединение, которое превращается в эстроген только в мозге. Он успешно предотвратил развитие стрессовых симптомов без системных побочных эффектов, открыв перспективы для создания новых антидепрессантов, действующих избирательно на мужской мозг.

Ранее был назван простой способ улучшить когнитивные функции у пожилых людей.