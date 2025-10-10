На Украине Ивана Сусанина назвали пропагандой «российского империализма»

На Украине признали личность Ивана Сусанина и его исторический подвиг мифологизированной пропагандой «российского империализма». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы украинского Института национальной памяти.

В институте заявили, что власти Украины в рамках закона о декоммунизации должны убрать из публичного пространства все объекты, связанные с именем и подвигом Ивана Сусанина. Сейчас в ряде областей страны есть улицы, которые носят его имя.

До этого украинский Институт национальной памяти назвал пропагандой «российского империализма» Бородинскую битву и все связанные с ней объекты культурного наследия и географические названия.

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т.д.

Ранее министерство культуры Украины отчиталось об итогах десяти лет декоммунизации.