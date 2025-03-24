Москвичи попросили защитить их от «кошачьей квартиры» с антисанитарными условиями

В Москве жители одного из домов на юге столицы обратились в прокуратуру с жалобой на соседку, которая содержит кошек в антисанитарных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе городского ведомства.
Жители дома на Нагатинской набережной попросили проверить жилье соседки, от которого исходит ужасный запах.
«Установлено, что хозяйка квартиры содержит девять кошек, к которым относится крайне безответственно, животные находятся в антисанитарных условиях, без надлежащего ухода, питания и воды», — уточнили в прокуратуре.
Также сотрудники надзорного органа замерили уровень аммиака на лестничной площадке, и выявили, что его концентрация превышена в 20 раз.
После проверки прокурор направил в суд исковое заявление о запрете содержания в помещении животных и приведения комнат в надлежащее санитарное состояние.
До этого с аналогичной жалобой в прокуратуру обращались жители дома на Красностуденческом проезде, соседка которых держала в квартире более 20 котов.
Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске женщина держит в квартире 67 кошек.