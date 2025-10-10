Суд лишил агрокомплекс имени Ткачева 146 гектаров земли на Кубани

Суд изъял у Агрокомплекса им. Ткачева 146 га в Кущевском районе Кубани

У Агрокомплекса им. Ткачева, который контролируется структурами семьи бывшего главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева, изъяли 146 га сельхозземель в Кущевском районе Краснодарского края. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что договор аренды земельного участка был признан ничтожным арбитражным судом Краснодарского края и 15-м арбитражным апелляционным судом.

Представители агрохолдинга планируют оспорить данное постановление. Кассационную жалобу рассмотрят 21 октября.

В мае сообщалось, что собственник Останкинского мясоперерабатывающего комбината (ОМПК), производящего колбасные изделия под брендом «Папа может», возобновил обсуждение по вопросу возможной продажи бизнеса.

Журналисты выяснили, что возможность приобрести бизнес изучают агропромышленный холдинг «Таврос» и подразделение тайского конгломерата CP Foods. Другими претендентами являются Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева, компания «Мираторг», инвестиционная группа «Марафон» и еще несколько фирм.

Ранее суд изъял десятки объектов недвижимости, связанных с экс-депутатом Напсо.