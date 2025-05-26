Стало известно о попытках производителя колбасы «Папа может» продать бизнес

Собственник Останкинского мясоперерабатывающего комбината (ОМПК), производящего колбасные изделия под брендом «Папа может», возобновил обсуждение по вопросу возможной продажи бизнеса. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в компании и на российском пищевом рынке.

В материале отмечается, что владелец ОМПК хочет закрыть соответствующую сделку уже летом.

По данным издания, комбинат в Центральной России выпускает порядка 100 наименований колбасных и мясных изделий, а также полуфабрикатов. Он имеет два животноводческих комплекса, расположенных в Смоленской и Московской областях.

Как рассказали в Национальном союзе свиноводов, данная компания является 16-й среди отраслевых производителей в РФ. При этом ее выручка в прошлом году составила 79,66 млрд рублей, что на 25,39% больше по сравнению с 2023 годом.

Эксперты считают, что интерес к покупке ОМПК могут проявить крупные производители мяса, которые обладают недостаточным количеством собственных перерабатывающих мощностей. Кроме того, сделкой могут заинтересоваться компании с крупной ресурсной базой.

Журналисты выяснили, что возможность приобрести бизнес изучают агропромышленный холдинг «Таврос» и подразделение тайского конгломерата CP Foods. Другими претендентами являются Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева, компания «Мираторг», инвестиционная группа «Марафон» и еще несколько фирм.

Ранее ретейлер «Магнит» закрыл сделку по приобретению контрольного пакета сети супермаркетов «Азбука вкуса».