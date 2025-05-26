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Стало известно о попытках производителя колбасы «Папа может» продать бизнес

«Ъ»: производитель колбасы «Папа может» возобновил переговоры о продаже бизнеса
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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Собственник Останкинского мясоперерабатывающего комбината (ОМПК), производящего колбасные изделия под брендом «Папа может», возобновил обсуждение по вопросу возможной продажи бизнеса. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в компании и на российском пищевом рынке.

В материале отмечается, что владелец ОМПК хочет закрыть соответствующую сделку уже летом.

По данным издания, комбинат в Центральной России выпускает порядка 100 наименований колбасных и мясных изделий, а также полуфабрикатов. Он имеет два животноводческих комплекса, расположенных в Смоленской и Московской областях.

Как рассказали в Национальном союзе свиноводов, данная компания является 16-й среди отраслевых производителей в РФ. При этом ее выручка в прошлом году составила 79,66 млрд рублей, что на 25,39% больше по сравнению с 2023 годом.

Эксперты считают, что интерес к покупке ОМПК могут проявить крупные производители мяса, которые обладают недостаточным количеством собственных перерабатывающих мощностей. Кроме того, сделкой могут заинтересоваться компании с крупной ресурсной базой.

Журналисты выяснили, что возможность приобрести бизнес изучают агропромышленный холдинг «Таврос» и подразделение тайского конгломерата CP Foods. Другими претендентами являются Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева, компания «Мираторг», инвестиционная группа «Марафон» и еще несколько фирм.

Ранее ретейлер «Магнит» закрыл сделку по приобретению контрольного пакета сети супермаркетов «Азбука вкуса».

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