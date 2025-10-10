На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У побережья Канады заметили самую крупную акулу Атлантики

Daily Mail: у берегов Канады заметили самую крупную акулу Атлантики
true
true
true
close
tank200bar/Shutterstock/FOTODOM

Огромная белая акула, занесенная в реестр как самая крупная особь, обитающая в Атлантическом океане, была замечена у побережья Канады. Об этом сообщает Daily Mail.

В публикации отмечается, что за передвижениями акулы позволяет наблюдать специальный датчик, закрепленный на ее спине. Он работает только в кратковременные моменты появления плавников над водой.

Недавно сигналы устройства зафиксировали совсем рядом с полуостровом Лабрадор, расположенным около северной части залива Святого Лаврентия в Канаде.

Длина акулы достигает 427 сантиметров, весит она 750 килограммов, а ее возраст достигает около 30 лет.

В публикации отмечается, что предыдущий раз раз хищника заметили в январе неподалеку от побережья штата Флорида в США.

В сентябре сообщалось, что у необитаемого острова Кокос в Коста-Рике акула напала на мексиканского туриста, который занимался подводным плаванием, и укусила его за голову. У дайвера повреждено лицо и область роста волос. Рыба прокусила и его водолазное снаряжение, в том числе кислородный шланг. Мужчина смог самостоятельно подняться на поверхность и позвать на помощь.

Ранее американца задержали за месть акуле.

