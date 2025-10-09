На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Кубани четыре человека погибли в ДТП с большегрузом

На Кубани легковой автомобиль врезался в большегруз, четыре человека погибли
true
true
true

На Кубани произошла смертельная авария с участием большегруза. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Инцидент произошел на автодороге Джубга – Сочи. По данным правоохранителей, машину марки Mercedes из-за дождя занесло, она вылетела на встречную полосу, где врезалась в большегруз Volvo.

На кадрах с места заметно, что большегруз слетел с дороги и получил серьезные повреждения передней части, ниже кабины. У второго участника аварии снесло крышу.

В результате четыре человека получили серьезные травмы. 32-летний водитель, 30-летняя пассажирка и двое детей двух и четырех лет, которые также находились в легковой машине, погибли.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого шесть человек пострадали в ДТП с участием каршеринга в Новосибирске. Водитель, у которого выявили признаки алкогольного опьянения, въехал в остановку. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения города.

Ранее врачи спасли ребенка, чья голова отделилась от позвоночника в ДТП.

