На Кубани четыре человека погибли в ДТП с большегрузом

На Кубани легковой автомобиль врезался в большегруз, четыре человека погибли

На Кубани произошла смертельная авария с участием большегруза. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Инцидент произошел на автодороге Джубга – Сочи. По данным правоохранителей, машину марки Mercedes из-за дождя занесло, она вылетела на встречную полосу, где врезалась в большегруз Volvo.

На кадрах с места заметно, что большегруз слетел с дороги и получил серьезные повреждения передней части, ниже кабины. У второго участника аварии снесло крышу.

В результате четыре человека получили серьезные травмы. 32-летний водитель, 30-летняя пассажирка и двое детей двух и четырех лет, которые также находились в легковой машине, погибли.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

