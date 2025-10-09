На Кубани четыре человека погибли в ДТП с большегрузом

На Кубани произошла смертельная авария с участием большегруза. Об этом сообщает ГИБДД региона.
Инцидент произошел на автодороге Джубга – Сочи. По данным правоохранителей, машину марки Mercedes из-за дождя занесло, она вылетела на встречную полосу, где врезалась в большегруз Volvo.
На кадрах с места заметно, что большегруз слетел с дороги и получил серьезные повреждения передней части, ниже кабины. У второго участника аварии снесло крышу.
В результате четыре человека получили серьезные травмы. 32-летний водитель, 30-летняя пассажирка и двое детей двух и четырех лет, которые также находились в легковой машине, погибли.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.
До этого шесть человек пострадали в ДТП с участием каршеринга в Новосибирске. Водитель, у которого выявили признаки алкогольного опьянения, въехал в остановку. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения города.
Ранее врачи спасли ребенка, чья голова отделилась от позвоночника в ДТП.