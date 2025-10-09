На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врачи спасли ребенка, чья голова отделилась от позвоночника в ДТП

FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Мексике во время отдыха семья с несколькими детьми попала в аварию — в результате у двухлетнего Оливера Стауба голова отделилась от позвоночника и спинного мозга. Об этом сообщает издание People.

Семья попала в аварию из-за грузовика, который влетел в их машину. В результате мать Оливера, которая была за рулем, получила черепно-мозговую травму и травму руки. У главы семейства были сломаны ребра, а пятилетний брат Оливера получил небольшой порез на лбу. По его словам, голова двухлетнего мальчика, который находился в автокресле, после ДТП находилась в неестественном положении. В больнице врачи сказали, что ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.

Тем не менее ребенку чудом удалось выжить — врачи приняли решение провести опасную операцию. Она прошла успешно — мальчик снова сможет управлять ногами и руками. Врачи назвали это беспрецедентным случаем.

До этого семья из трех человек пропала во время туристического похода в Красноярском крае. По предварительным данным, еще 28 сентября мужчина 1961 года рождения, женщина 1977 года рождения и их пятилетний ребенок отправились в сторону горы Буратинка, однако с тех пор не выходили на связь. Пропавших ищут несколько десятков полицейских, спасателей, добровольцев и местных жителей.

По данным Mash, автомобиль потерявшейся семьи нашли в поселке Кутурчин.

