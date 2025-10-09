В Петербурге предложили нанимать курьерами студентов вместо иностранцев

Дефицит курьерских кадров, возникший в Санкт-Петербурге из-за введенного запрета на работу для иностранцев в данной сфере, потенциально может быть покрыт за счет трудоустройства местных жителей. Об этом он заявил председатель комитета по труду городской администрации Василий Пониделко, пишет «Интерфакс».

«Ограничение, которое было введено губернатором и правительством Санкт-Петербурга на работу мигрантов в доставке, в первую очередь продиктовано безопасностью, а второе - мы пытаемся этот низкоквалифицированный, но неплохо оплачиваемый труд защитить, освободить для наших ресурсов, для студентов», — пояснил Пониделко.

Он подчеркнул, что в условиях усиления контроля за трудовой миграцией в городе растет количество вакансий в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ). Кроме того, наблюдается увеличение спроса на обслуживающий персонал в фитнес-центрах и салонах красоты. При этом Пониделко уточнил, что потребность в сотрудниках в этих отраслях существовала и ранее.

Летом 2025 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановления, ограничивающие привлечение иностранных граждан к работе в качестве курьеров и таксистов на основании патентов.

Ранее курьерам-мусульманам в России запретили доставлять «харамные» продукты.