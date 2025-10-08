Курьерам-мусульманам в России запретили доставлять «харамные» продукты. Как отреагировали в Госдуме и СПЧ?

Духовное управление мусульман России запретило курьерам-мусульманам доставлять товары из категории «харам». В список попали алкоголь, азартные игры, свинина, а также мясо животных, забитых с нарушением шариатских правил. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что решение противоречит как минимум пяти статьям Конституции РФ. Депутат Госдумы Михаил Матвеев в беседе с «Газетой.Ru» назвал фетву вмешательством в экономическую деятельность страны и заявил о ее недопустимости.

Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) России выпустил фетву (решение), согласно которой запретил курьерам-мусульманам возить товары, не соответствующие шариату (исламскому своду законов). Сообщение об этом появилось на официальном сайте организации 7 октября.

Все грузы официально разделили на халяльные (дозволенные) и харамные (запрещенные). Во второй список попали алкогольные напитки, азартные игры, предметы языческого культа, свинина, а также мясо животных, забитых с нарушением шариатских правил. Исключением являются только те случаи, когда такие грузы доставляются с целью утилизации.

Согласно решению Совета улемов от 24 сентября 2025 года, мусульманам запретили перевозить товары, относящиеся ко категории «харам».

При этом фетва разрешает курьерам доставлять грузы, происхождение и состав которых им неизвестны, например закрытые коробки. Если курьер не знает о содержимом и не имеет намерения перевозить запретное, такая доставка грехом не считается. Согласно фетве, здесь действует богословский принцип: «Изначально все является дозволенным, пока не появится доказательство, указывающее на запрет».

Совет также уточнил, что доставка возможна, если в одном заказе присутствуют как дозволенные, так и запретные товары, но большинство из них относятся к категории «халяль». Однако часть дохода при этом рекомендуется отдать на благотворительность для «очищения заработка».

Председатель Совета улемов Шамиль Аляутдинов заявил, что фетвы носят консультативный характер и не влияют на «непрактикующих» мусульман.

«Совет улемов ДУМ РФ не является органом государственной власти и не может что-то разрешать или запрещать. Он лишь дает разъяснения, что соответствует нормам Ислама, а что нет», — отметил он.

Противоречит пяти статьям Конституции

На решение Совета улемов отреагировал глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев. Он отметил, что фетва противоречит как минимум пяти статьям российской Конституции.

Так, закрепленный Конституцией принцип светского государства предполагает, что религиозные организации не вправе брать на себя функции органов публичной власти (ст. 14). Также заключение ДУМ РФ создает искусственные барьеры для соблюдения конституционного принципа единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг (ст. 8).

По словам Фадеева, решение также нарушает гарантию свободы труда всем гражданам и право свободно выбирать труд, на который они соглашаются (ст. 37). Помимо этого, речь идет о безосновательном ограничении свободы труда по признаку религиозной принадлежности (ст. 19).

«Это решение направлено на разжигание религиозной розни, что прямо запрещено ст. 29 Конституции РФ. Реализация заключения ДУМ РФ приведет к тому, что курьеры-мусульмане будут противопоставлять себя всем остальным и соответствующим образом дифференцировать своих клиентов», — заключил председатель СПЧ.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев в беседе с «Газетой.Ru» назвал фетву ДУМ прямым вмешательством в экономическую деятельность государства.

«Если так разобраться, фуры могут что-то перевозить, поезда могут перевозить что-то, просто какие-то газели могут что-то перевозить; есть грузчики, которые что-то носят в магазинах, есть курьеры, которые доставляют еду и заказы выполняют. И если вдруг сейчас у нас возникнет такая мусульманская забастовка, когда большое количество мигрантов, занятых в сфере торговли, логистики, транспорта, доставки, вдруг неожиданно начнут бойкотировать перевозку каких-то продуктов и говорить: «Давайте, чтоб тут не было свинины», — это может дойти до абсурда. Например, когда таксист, приезжающий в Шереметьево, будет спрашивать людей, которые ему в багажник загружают чемоданы, нет ли там случайно колбасы из свинины», — пояснил парламентарий.

Матвеев добавил, что подобные решения допустимы исключительно для религиозной жизни, когда речь идет о какой-то инфраструктуре, например, мечетях. Однако если человек устроился на работу и является частью бизнеса, то он должен исполнять в полном объеме требования работодателя. В противном случае сотрудника стоит уволить, считает депутат.