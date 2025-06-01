В России введут маркировку для нескольких новых категорий продуктов

ЦРПТ: в РФ с 1 сентября введут маркировку «Честный знак» для игрушек и сладостей

В России начнут применять маркировку «Честный знак» при продаже игрушек и сладостей. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), передает РИА Новости.

«Согласно постановлениям правительства, в систему «Честный знак» будут включены кондитерские изделия, строительные материалы, спортивное питание, игрушки, растворимые напитки, а также бритвы и лезвия», — говорится в релизе центра.

Уточняется, что внедрение маркировки будет происходить поэтапно, с учетом особенностей каждой отрасли. Сейчас к системе «Честный знак» уже присоединились 900 тыс. компаний. Она обязывает производителей наносить уникальный код на каждую единицу продукции, что позволяет предотвращать поставку контрафактной продукции на рынок. Предполагается, что в сфере спортивного питания доля контрафактаможет достигать 50%, а в строительной отрасли — 22%.

До этого Минпромторг опроверг возможность нелегального приобретения кодов маркировки.

Ранее издание «Известия» писало, что коды маркировки товаров продаются всем желающим для любой продукции.