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Бизнес
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В России введут маркировку для нескольких новых категорий продуктов

ЦРПТ: в РФ с 1 сентября введут маркировку «Честный знак» для игрушек и сладостей
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В России начнут применять маркировку «Честный знак» при продаже игрушек и сладостей. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), передает РИА Новости.

«Согласно постановлениям правительства, в систему «Честный знак» будут включены кондитерские изделия, строительные материалы, спортивное питание, игрушки, растворимые напитки, а также бритвы и лезвия», — говорится в релизе центра.

Уточняется, что внедрение маркировки будет происходить поэтапно, с учетом особенностей каждой отрасли. Сейчас к системе «Честный знак» уже присоединились 900 тыс. компаний. Она обязывает производителей наносить уникальный код на каждую единицу продукции, что позволяет предотвращать поставку контрафактной продукции на рынок. Предполагается, что в сфере спортивного питания доля контрафактаможет достигать 50%, а в строительной отрасли — 22%.

До этого Минпромторг опроверг возможность нелегального приобретения кодов маркировки.

Ранее издание «Известия» писало, что коды маркировки товаров продаются всем желающим для любой продукции.

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