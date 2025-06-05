«Побеждают страхи»: врач заявила о пользе пугающих игрушек для детской психики

Для большинства детей даже самые пугающие на вид игрушки безвредны, а чаще наоборот приносят пользу – они помогают малышам преодолевать свои страхи, считает практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова. Главным критерием выбора игрушки должно быть отношение к ней самого ребенка – если он действительно пугается, то лучше отказаться от такой куклы, объяснила она Общественной службе Новостей.

Так специалист прокомментировала сообщения о планах проверить, как ставшая популярной игрушка «Лабубу» влияет на детскую психику. Она напомнила, что чаще всего эту игрушку приобретают подростки как аксессуар, а не совсем маленькие дети, а особенную осторожность рекомендуется соблюдать с детьми до трех лет. Плюс к этому, согласно научным исследованиям, сами по себе игрушки для детской психики не вредны.

«Для большинства детей они безопасны, особенно если воспринимаются как часть игры или юмора. Некоторые дети даже используют такие образы для преодоления каких-то собственных страхов — так же, как делали это с игрушками Хагги Вагги [персонаж популярной у детей хоррор-игры]», — объяснила Дугенцова.

Если ребенок пугается – эта игрушка ему не подходит. Среди других рекомендаций специалист выделила физическую безопасность и соответствие куклы по возрасту. Важно, чтобы игрушка вызывала интерес, желание поиграть, а не тревогу, подчеркнула психолог.

«Главное — наблюдать за реакцией ребенка и не навязывать эту игрушку», — добавила она.

Опасения по поводу «Лабубу» она назвала преувеличенными, отметив, что намного важнее для детской психики – климат в семье и отношение родителей.

До этого председатель научно-экспертного совета по играм, игрушкам и игровым учебным пособиям Российской академии образования, академик Российской академии образования (РАО) Александр Савенков сообщил о планах провести экспертизу популярной игрушки «Лабубу». По словам Савенкова, специалисты тщательно изучат куклу и оценят ее по психолого-педагогическим критериям. Это поможет понять, можно ли допустить игрушку к следующему этапу проверки – на «полигоне детских игрушек».

При этом детский психолог Ирина Таранова отмечала, что игрушки «Лабубу» не так опасны для детской психики, как многие другие. По ее мнению, их нельзя сравнивать с Хагги Вагги — эта игрушка олицетворяла монстра, за ней стоял страшный смысл, пугающий ребенка.

Ранее эксперт раскрыла несколько схем мошенников с Лабубу.