Мам, дай попить!

Эту статью мы пишем в помощь всем, кто немного отстал от трендов, но решил в них разобраться. Возможно, вам хочется найти общий язык с ребенком-подростком и понять его вкусы или разнообразить свои гастрономические будни, перейдя с привычной чашки капучино на что-то поинтереснее.

Собрали самые трендовые напитки и расскажем, что они из себя представляют.

Номер 1: бабл-ти (Bubble tea).

Холодный чай с желейными шариками уже пытался покорить Москву лет десять назад, но тогда ему это не удалось. Сейчас же он получил новый виток популярности благодаря распространению корейской культуры среди молодежи и большому количество заведений с корейской кухней. Придуман напиток относительно недавно – всего около 40 лет назад.

Холодный бабл-ти – это напиток на основе чая с добавлением сиропов, фруктового пюре и специальных шариков: тапиока (сделанная из крахмала маниоки) или шарики из сока в оболочке из агар-агара. Иногда опционально добавляют молоко и сгущенку. Пьется через широкую трубочку, чтобы вместе с напитком в рот попадали шарики, которые приятно раскусывать и жевать. Тапиока, которая встречается чаще в кофейнях, обладает высокой питательностью и калорийностью, поэтому такой напиток получается сытным сам по себе. Кстати, если шарики с соком жидкие внутри, то тапиока похожа скорее на смесь желе и жвачки, обладает совершенно уникальной текстурой. Полезным этот напиток можно назвать с натяжкой, но как десерт он отлично подойдет.

Номер 2: матча.

Хотя с матчей вроде уже все знакомы, но давайте поговорим и про нее. Несмотря на то, что матча (или маття) плотно вошла в меню российских кафе всего лет пять назад, известен японский порошковый чай уже очень давно, примерно с IX-X века н.э.

Делать порошковый чай начали для удобства хранения и перевозки. Чайные листья обрабатывались паром, высушивались и перетирались, а потом при необходимости заваривались. Одним из популярных методов заварки, кстати, был с мятой и солью.

Правильная качественная матча обладает сладковатым вкусом – это обусловлено особым способом заготовки. Еще за несколько недель до сбора кусты закрывают от солнца, что помогает им выработать дополнительные аминокислоты и приобрести более глубокий зеленый цвет.

Во многих кофейнях сейчас еще можно встретить синюю и розовую матчу. Красиво, но по факту матчей это не является. Синий чай – это порошок из цветков анчана, абсолютно натуральный, несмотря на непривычный цвет. Обладает достаточно своеобразным вкусом, но главное – не содержит кофеина, что, конечно, плюс для многих по сравнению с кофе и чаем.

Розовая матча – это и вовсе напиток на основе сублимированных овощей или фруктов. Чаще всего используют порошок питахайи, свеклы или даже малины.

Номер 3: сырные напитки.

Довольно часто сейчас можно встретить в меню кофе или чай с сырной шапочкой. А это еще что такое? Она из чего: из гауды или пармезана?

На самом деле все просто. Лет 15 назад всех так же удивлял торт из сыра, который впоследствии стали все же называть чизкейком и полюбили во всех уголках страны. Тут смысл тот же – «сырные» шапочки делают из творожного сыра, который взбивают со сливками или молоком и сахарной пудрой. Рецепты могут немного отличаться от заведения к заведению, но смысл остается прежним. Получается густая тягучая сладкая масса, которую можно перемешать с напитком, есть ложкой или потягивать широкой трубочкой. Получается очень калорийно, сытно и при этом действительно вкусно. Напиток превращается скорее в десерт.

Учитывая, что напитки с сырной шапкой зачастую делаются на основе достаточно хорошего чая и кофе, которые могут слегка горчить и не всем нравиться по вкусу (что особенно актуально на пространстве стран СНГ, где больше предпочитают именно молочные напитки), сырная шапка выполняет еще и сглаживающую вкус функцию.

Номер 4: комбуча.

Многие слышали, но не все знают, что модная комбуча – это на самом деле привычный советскому человеку чайный гриб, который многие бабушки выращивают у себя дома в банке.

Пожалуй, это самый древний напиток из нашей подборки: первые упоминания о нем есть еще за 200 лет до н.э. Но несмотря на такой солидный возраст, в европейской части мира напиток распространяется только к XX веку.

Многие считают комбучу практически чудодейственным напитком, который лечит буквально от всех болезней, что, конечно, не так. Но как и любой ферментированный продукт, она безусловно обладает полезными свойствами.

Часто люди задаются вопросом, зачем покупать небольшие бутылочки в магазине за 150-200 рублей, когда можно гораздо дешевле литрами производить напиток у себя дома. Но тут уже чисто прагматичные соображения: дело это трудозатратное, требующее внимания, не дающее далеко уехать, как уход за любым питомцев, да еще и выглядит довольно неприглядно. Уж проще иногда побаловать себя магазинным вариантом, которые еще и с разными вкусами делают.

Номер 5: альтернативный кофе.

Мы привыкли, что кофе с молоком – это капучино, а черный – американо или эспрессо, на крайний случай. Но несколько лет назад во всех современных кофейнях в меню стали появляться страшные и непонятные слова вроде «нитро-кофе», «кемекс», «V60» и прочие. Что же это такое и вообще надо ли это пить?

На самом деле, все это просто черный кофе, заваренный разными приспособлениями. Пролив через бумажный фильтр, обратное заваривание через сифон, холодная заварка – и еще множество вариантов, которые помогают раскрыть те или иные нюансы вкуса.

Кофейный мир сложный и разнообразный, профессиональные бариста все время стремятся улучшать свое искусство приготовления, оттого и появляются новые методы заварки, обработки и обжарки зерна.

Надо ли вам в этом разбираться – решает каждый сам для себя. Если вы исследователь по натуре – это будет интересный эксперимент, а если вам просто нужно срочно проснуться – возьмите фильтр или флэт уайт и не мучайте себя.

Номер 6: бамбл.

С английского языка bumble переводится как «шмель». Это всего лишь напиток на основе свежевыжатого апельсинового сока (иногда используют грейпфрутовый), в который вливают эспрессо. Для сладости можно добавить сироп или карамель. Многие из нас любят заказать к завтраку кофе и апельсиновый фреш, так вот кто-то придумал объединить эту пару в одном стакане – и спасибо ему за это!

Надеемся, этим небольшим перечнем мы облегчили вам выбор в кафе, и вы не будете больше теряться в незнакомых названиях. Приятного изучения мира напитков!